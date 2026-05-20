買い手ではなく、売り手――。首位争いに踏みとどまるホワイトソックスに、冷徹で現実的な査定が下された。米有力紙「ニューヨーク・タイムズ」傘下のスポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」は１９日（日本時間同日）、レッズ、ナショナルズでＧＭを務めたジム・ボーデン氏によるトレード期限を前にした全３０球団の「勢力図」を掲載した。注目は３０球団中１０位に置かれたホワイトソックスだ。村上宗隆内野手（２６）、コ