日本とイギリス、イタリアによる次期戦闘機の共同開発について、イギリスが1兆2700億円規模の資金を拠出すると現地メディアが報じました。開発の遅れを懸念する日本が圧力をかけたと伝えています。【映像】英外相と小泉防衛大臣の会談フィナンシャル・タイムズは18日、日本・イギリス・イタリアの3カ国が2035年の配備を目指す次期戦闘機の共同開発で、イギリス政府が60億ポンド＝およそ1兆2700億円規模の資金を拠出する方針だ