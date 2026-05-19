ナイフを持った男が押し入ったとされる商業ビル内の日本料理店＝19日、中国・上海（共同）【上海共同】中国・上海市浦東新区の商業ビルにある日本料理店で19日、男（59）が果物ナイフで切り付け、3人が負傷した。駆け付けた警察官が男を拘束した。日本外務省関係者らによると、負傷した3人のうち2人は日本人男性。上海市の警察当局は、この2人が病院に搬送され治療を受けていると発表した。上海の日本総領事館は日本人2人は命に