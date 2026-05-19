【ベルリン共同】バルト3国の一つ、エストニアの政府によると、北大西洋条約機構（NATO）の戦闘機が19日、ウクライナからロシアに向けて発射されたとみられる無人機をエストニア上空で撃墜した。ロイター通信が報じた。撃墜したのはルーマニア軍のF16戦闘機。バルト3国では、ウクライナの無人機がロシアの電波妨害により進路を外れ、落下する事案が発生している。ラトビアでは、こうした無人機への対応を巡り政権が崩壊するな