きょう昼すぎ、東京・奥多摩町と埼玉県秩父市にまたがる仙元峠付近で、上半身のない遺体が見つかりました。クマに襲われた可能性があるということです。警視庁によりますと、きょう午後1時ごろ、東京・奥多摩町と埼玉県秩父市にまたがる仙元峠付近で上半身のない遺体が見つかりました。遺体の周辺には、大型動物のものとみられる足跡があり、遺体には動物によって損壊された痕があるということです。捜査関係者によりますと、遺体