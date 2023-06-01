Dell Technologiesは米国時間2026年5月18日から、米ラスベガスで年次カンファレンス「Dell Technologies World 2026」（以下、DTW 2026）を開催している。関連記事：DellがAI Factory戦略を加速。ワークステーションからデータセンターまでシームレスに拡張できるAI基盤データセンター関連では、ストレージ・コンピュート・サイバーレジリエンスの各領域でのアップデート、Dell Automation Platformの強化などを発表した。フラッグ