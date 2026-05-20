KADOKAWAは20日、公式サイトを更新。“イケメンシェフ”として人気を誇ったシェフ・川越達也氏（53）のレシピ本「かんたんテクでうまさ格上げ！ 川越シェフだよ。絶品お家ごはんレシピ」を同日に発売すると発表した。川越氏のYouTubeチャンネル「川越シェフだよ。」は現在、インとサブ合わせて登録者20万人超えと大人気。一般家庭で作りやすいアイデア料理を発信している。「作ってみたい！」「参考にしたい」という声に応えた