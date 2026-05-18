記者会見する参政党の神谷代表＝18日午後、国会参政党の神谷宗幣代表は18日の記者会見で、同党の地方議員8人が、国民健康保険料の支払いを逃れるため、勤務実態が乏しい一般社団法人役員に就任していたと明らかにした。他に勧誘などの形で関与していた地方議員もいて、計8人を離党勧告処分とした。「議員辞職するかどうかは個人の判断に任せたい」と述べた。一般社団法人の役員に就くことで高額な国民健康保険料を免れることが