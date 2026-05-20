グーグルは、新たなインテリジェントショッピングカート「Universal Cart」を発表した。米国において今夏よりGoogle検索およびGeminiアプリで提供が開始され、順次YouTubeやGmailにも展開される。複数販売事業者を横断して商品をカートに追加でき、AIにより価格変動の追跡や互換性のチェックを自動で行う。 グーグルは、ユーザーに代わりAIが自律的にタスクをこなす「エージェ