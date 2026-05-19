太平洋の水温上昇により来年の地球の平均気温が観測史上最高を記録するだろうという予測が出てきた。英BBCなどによると、気候予測モデルを分析した結果、「スーパーエルニーニョ」で地球の温度が高まる見通しだ。エルニーニョは赤道付近の貿易風が弱まり西太平洋の暖かい海水が東太平洋に流れ込み赤道付近の太平洋の海水面温度が平年より高まる現象をいう。太平洋海域の水温が平年より1．5度以上高まる場合をスーパーエルニーニョ