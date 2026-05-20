女優、モデルの水谷ケイ（52）が19日までにインスタグラムを更新。誕生日を迎えたことを報告した。5月7日に誕生日を迎えた水谷は「とっても×2遅くなりましが……先日、無事にまた一つ歳を重ねる事が出来ました」と報告し、黒いノースリーブのトップスを着用した近影をアップした。続けて「毎年恒例の大好きな場所！！ThailandでのBirthday」とタイで誕生日を過ごしたことを明かした。この投稿にフォロワーからは「なんか久し