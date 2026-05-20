四柱推命の第一印象は… 私には幼いころから「人生は目にみえないものからの影響を強く受けている」という感覚がありました。幼少期に体験した不思議な出来事の数々や複雑な生い立ちが、そう感じさせたのです。自分の中の違和感や疑問を紐解きたく、神智学を学びはじめ、占いやスピリチュアルの世界にも自然と興味をもちました。 「人生は運の影響を受けている」と気づいたのは思春期を迎えたころでした。なぜ人生の行方が良い