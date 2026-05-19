フジテレビが、過去に大ヒットしたドラマのリバイバルに本腰を入れている。同局は、反町隆史が主演を務めて大ヒットしたドラマ「GTO」について、28年ぶりに連続ドラマとして復活させることを発表したばかりだ。7月20日から月曜22の連ドラ枠で放送することが決定し、50代になった元暴走族の教師・鬼塚英吉を反町が演じることになる。 また、一部週刊誌は、松嶋菜々子が主演を務めた「救命病棟24時」が、今秋放送で復活する予定だ