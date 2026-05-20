サッカー日本代表の三笘薫（みとま かおる）が5月9日のイングランド・プレミアリーグ戦で左太もも裏を負傷。全治2か月と診断され、6月11日開幕のW杯北中米大会の日本代表から外れた。開幕目前の悲劇に、ファンの間では嘆きの声が広がった。ジャーナリストの森田浩之氏は「三笘薫の不在はもちろん痛手」としつつも、それだけで日本代表が崩れるなら史上最強ではなく、ただのスター依存のチームにすぎないとみる。（以下、森田氏によ