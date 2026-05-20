トランプ米大統領【ワシントン共同】米ニュースサイトのアクシオスは19日、トランプ大統領が同日実施予定だったが延期すると18日に発表したイランへの再攻撃について、実際には決断していなかったと米当局者が述べたと報じた。トランプ氏は19日、ホワイトハウスで記者団に対し、再攻撃を命じるまで「あと1時間のところまで来ていた」と語り、差し迫っていたと主張した。アクシオスによると、多くの米当局者がトランプ氏の再攻