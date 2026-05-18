東京都は令和8年度から、65歳以上の高齢者を対象としたスマホ購入補助支援の拡充を開始した。背景にあるのは、’25年にリリースされた「東京都アプリ」の利用促進だ。東京都アプリはスマホ1台で様々な行政サービスにアクセスすることを可能とし、将来的に各種サービスをアプリに一元化することを目指している。高齢者の「デジタルデバイド（情報格差）」解消のため、東京都では令和7年度から、東京都アプリに対応したスマホを初め