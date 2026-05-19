サンワサプライ株式会社は、USB Type-Cケーブル1本でノートパソコンの機能を大幅に拡張できる、10個の接続ポートを搭載した据え置き型ドッキングステーション「USB-CVDK22」を発売した。本製品は、4K対応のHDMIポートや安定した通信を実現する有線LANポート、高速データ転送が可能な各種USBハブに加え、SD・microSDカードリーダーや3.5mmオーディオジャックまで備えたオールインワンモデルだ。デスクに据え置くことで、外出先から