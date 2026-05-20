シソンヌ長谷川忍（47）が、19日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。「ママ呼び」を変えた男の子をイジろうとしたママタレントに、強烈にダメ出しした。番組は「男の子ママの悩み」の特集で、内田恭子、高城亜樹、辻希美、hitomiがゲスト出演。長谷川忍もゲストで、男の子側や男親としての胸中を代弁した。辻は「『ママ呼び』で、変える瞬間とか」と、男の子が「ママ」と呼ぶのをやめる時