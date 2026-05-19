無理やりキスをして下唇を噛んだ男滝野川署から出てきた男は、カメラに気づいても眠たげな目を前方に向けたままで、一切の感情が抜け落ちたように、無表情のまま護送車に乗り込んだ。「５月12日、警視庁滝野川署は、尾行した20代の女性にわいせつな行為をしてケガを負わせたとして、不同意わいせつ致傷の疑いで、中国籍の会社員・張子豪容疑者（33）を逮捕しました。張容疑者は、３月29日の午前６時半ごろ、東京・北区に住む帰宅途