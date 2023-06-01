現役アナウンサーが年下のイケメンモデルと“婚約破棄”の結末を迎え、スタジオから「失った感じするもんね」と切ない声が上がる場面があった。【映像】西澤アナが“婚約者”を思い号泣5月19日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第4話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚