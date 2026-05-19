小野田紀美経済安保担当相が2026年5月19日の閣議後会見で、質疑応答中にフリージャーナリストが「永住許可」を「永住権」と発言したことを受けて、「我が国では永住許可であるということは気をつけて発言をしていただきたい」などと忠告する場面があった。「永住権と言われると権利であるかのように誤解をされます」会見では、質疑応答で指名されたフリージャーナリストが「永住権に関してですが」と切り出した。話の流れで同氏は