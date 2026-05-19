みなさん、こんにちはファッションスタイリスト＆ライターの角佑宇子（すみゆうこ）です。流行のファッションの中には、過ぎ去れば「なぜあんなの着ていたんだろう……？」と思うものも多いですよね。時代がいくら進化しようとも、後に黒歴史化するトレンドファッションというのは後を絶たないものです。今回は、過去の流行から読み解く「今は人気の服だけど、後々で黒歴史化しやすいファッションアイテムの特徴」をご紹介しま