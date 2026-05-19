はたらく情報メディア『スタジオパーソル』が運営するYouTubeでは、仕事終わりの晩酌まで1日密着し、はたらく本音を深掘りする番組をお届けしています。 今回密着したのは、俳優の斉藤慶太（以下、慶太）さん。テレビドラマ『キッズ・ウォー～ざけんなよ～』シリーズや情報バラエティ番組『王様のブランチ』のレギュラーとして活躍したのち、現在は内装職人として独立し、日々現場に立ちつ