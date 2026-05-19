不倫公表後、豊原功補が演出した舞台後に堂々の2ショットを見せた小泉今日子 女性自身

小泉今日子、豊原功補と破局か 知人言及「2人はすでに破局しているようだ」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 2018年に豊原功補との不倫を公表した小泉今日子を「女性自身」が取り上げた
  • 「あの2人はすでに破局しているようなのです」と小泉の知人
  • 公表以来ケンカが絶えなかったそうで、2019年には同棲を解消したという
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