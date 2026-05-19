内閣広報室のX（旧ツイッター）に19日に投稿された、韓国の李在明大統領（右）愛用の眼鏡をすかさず「拝借」する高市首相の写真【安東共同】韓国訪問中の高市早苗首相は19日、李在明大統領主催の夕食会に出席した後、福井県鯖江市の眼鏡フレームを贈呈した。李氏がフレーム試着のため外した愛用の眼鏡を、首相がすかさず「拝借」する一幕もあった。内閣広報室が、眼鏡をかけて笑顔で記念撮影する両首脳の写真をX（旧ツイッター）