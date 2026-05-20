タレント・若槻千夏が、19日深夜放送のテレビ朝日系『若槻千夏のうるさい心理テスト』（毎週火曜深2：36〜深2：55）に出演し、幽霊と話した経験を明かした。【写真】横顔も美しい…圧倒的なオーラを放つ中本悠太韓国の多国籍ボーイズグループ・NCT／NCT 127のYUTAとしても活躍する中本悠太の幽体離脱体験を聞いた若槻は「幽霊、見たことないの？私、（幽霊と）話したことあるんだ！」と胸を張った。続けて、「私、居酒屋で