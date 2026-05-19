大分市の田ノ浦ビーチで18日正午ごろ、清掃作業員が海水浴エリアにサメがいるのを見つけました。市はマリンスポーツを当面の間禁止し、海に近づかないよう注意を呼びかけています。 【写真を見る】田ノ浦ビーチに「シュモクザメ」“ハンマーヘッドシャーク”目撃大分市が注意呼びかけ、マリンスポーツ当面禁止に 見つかったのは、体長およそ1メートルのシュモクザメ1匹です。 水族