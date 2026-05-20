アニメ「スター・ウォーズ／クローン・ウォーズ」でヨーダの声を務めたトム・ケインさんが死去した。64歳だった。2008年から2020年にかけて同人気キャラクターの声優を担当したトムさんが、18日にこの世を去ったことを所属事務所が発表した。 【写真】ちゃんと“博士”の衣装「パワーパフガールズ」声優たちと再会していた わずか15歳の時に声優としてのキャリアをスタ