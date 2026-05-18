昨年あたりからトレンドグルメとして登場し、一気に全国に広がっているのが、麻辣湯（マーラータン）。最近では男性芸能人がYouTube動画で紹介して話題になるほど、ますます注目度が高まっています。実は北米でもこのスタイルは大人気。有名大学のキャンパス内に店舗ができるなど、世界規模でマーラータン人気が加速しているのです。◆「10キロ太った」「麻辣湯の罠にはまった」の声もしかしながら気になることが一つ。SNSな