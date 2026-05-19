4月27日の配信開始と同時に、大きな反響を呼んでいるNetflixドラマ『地獄に堕ちるわよ』。’21年11月に他界したカリスマ占い師・細木数子さん（享年83）の激動の生涯を描いた作品で、細木さんの17歳から66歳までを主演の戸田恵梨香（37）が演じた。本作で織りなされる濃厚な人間模様は見どころのひとつだが、とりわけ再注目されているのが三浦透子（29）演じた昭和を代表する演歌歌手・島倉千代子さん（享年75）だ。「ドラマでは橋