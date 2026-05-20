俳優・反町隆史が主演を務める、カンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『GTO』（7月20日スタート、毎週月曜後10：00）の追加キャストが20日、発表され、近藤芳正の再登板が決まった。【ソロ写真】新生『GTO』の教職員たち工藤阿須加、高橋メアリージュンら多彩藤沢とおる氏による同名漫画が原作（講談社『週刊少年マガジンKC』刊）。元暴走族の教師・鬼塚英吉が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学