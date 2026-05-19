19日に中国・上海の日本料理店で起こった切りつけ事件で、けがをした3人のうち2人が日本人とみられることが新たに分かりました。現場は上海の金融街にあるビルの3階にある日本料理店です。警察によりますと、19日正午頃、59歳の男が店内に押し入り、果物ナイフで人を切りつける事件があったということです。この事件で3人が負傷し、いずれも容体は明らかになっていませんが、関係者によりますと、このうち2人は日本人だとみられる