俳優のイ・ジェウク、シン・イェウンが出演する、オリジナル韓国ドラマシリーズ『孤島のエリートドクター』が、6月1日よりディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のコンテンツブランド「スター」で独占配信される。（全12話／毎週月・火に1話ずつ配信）今回、潮風感じる爽やかなキービジュアル＆予告編が解禁となった。【予告動画】イ・ジェウク、兵役前最後のドラマ出演『孤島のエリートドクター』同