浜松市浜名区の採石場からコンクリートの原材料となる石、約5万トンを盗んだ疑いで男が逮捕されました。売却目的とみられ被害額は時価7500万円相当だということです。窃盗の疑いで逮捕されたのは、北海道厚沢部町に住む会社員の66歳の男です。警察によりますと男は2022年1月から2024年2月までの間、浜松市内の会社が管理する浜松市浜名区にある採石場から、コンクリートの原材料となる石を約5万2000トン、時価7500万円