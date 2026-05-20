タレントの辻希美（38）が19日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。自身の子供について語った。この日のテーマは「男の子ママの悩み」。現在18歳長女、15歳長男、13歳次男、7歳三男、0歳次女の3男2女の母である辻は「真ん中が3人男なので、やばいですね」と切実。「私あばら折られてるんです！」とぶっちゃけた。長男を妊娠中に「胎動が激しすぎてあばら折れてる」と告白。「生まれ