グラビアアイドルとしてキャリアをスタートし、女優、プロデューサーへと進化を続けてきたMEGUMI。若い頃に平成グラビアの現場で叩き込まれたのは、自分を守り、強くあることの大切さだった。育児と仕事が重なり、30代は仕事に悩んでいた時期だったと振り返る彼女は、なぜ40代の今をここまで軽やかに生きられるのか。【画像】MEGUMI、4キロ減量で取り戻した「体への自信」新著『わたしはこれでやせました』にも