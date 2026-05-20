芸能界を引退した元女優・堀北真希さんの妹でモデルの奈々未（31）が19日までに、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを公開した。奈々未は先日行われた、レシピ本発売イベントについて「とっても楽しみな反面、実は来てくれるかなぁと内心ドキドキで不安もあったんだけどたくさんの方に来ていただいて本当にうれしすぎて泣きそうでした」とつづり、イベントのオフショットをアップ。デコルテと背中全開のワンピース姿を披