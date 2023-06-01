ミュージカル『SPY×FAMILY 2 爆弾犬篇＆豪華客船篇』製作発表記者会見が19日、都内で行われ、オーディションで選ばれたアーニャ役の子役3人が発表された。泉谷星奈が昨年に続き演じるほか、新たに古座野叶、真野麗花が出演する。あわせて、3人の扮装写真が公開された。【写真】新たなフォージャー家が勢ぞろい！にっこり笑顔の『SPY×FAMILY ２』キャスト陣この日は、ロイド役の森崎ウィン、木内健人、ヨル役の唯月ふうか、真