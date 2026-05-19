予想もしなかった、朗報。2011年に日本で公開され、常識的な人々をザワつかせ、一部の人々を熱狂させたカルトホラー『ムカデ人間』。日本公開15周年を記念し、まさかの4Kリマスター版となって８月21日(金)よりリバイバル上映決定。オリジナル版公開時を上回る規模での公開となる。オランダのインモラル鬼才監督トム・シックスがドイツを舞台に描く『ムカデ人間』は、シャム双生児分離手術の権威である外科医ヨーゼフ・ハイター博士