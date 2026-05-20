大相撲五月場所＞◇十日目◇19日◇東京・両国国技館【映像】腫れあがった大栄翔の左目「取組前後」の様子前頭四枚目・大栄翔（追手風）が前頭六枚目・美ノ海（木瀬）を突き落として4勝目（6敗）を挙げた一番で、立ち合い直後に予期せぬアクシデントが発生。大栄翔の左目が塞がる様子にファンから「あんなすぐに腫れるか」「早く眼科行って」など驚きと心配の声が上がった。立ち合い、もろ手突きで立った大栄翔。次の瞬間、こ