歌手で俳優の小泉今日子（60）が交際していた俳優の豊原功補（60）と破局していたと発売中の「女性自身」が報じている。小泉今日子が還暦ライブで披露した"反戦活動"が話題 「60歳までは歌おうと思う」と気になるその後は…2人の交際が明るみに出たのは2018年。小泉が事務所独立の際に事務所のホームページで、豊原との交際について言及したことがきっかけだった。小泉は「夢を追う同志」と表現し「一部の週刊誌で報道されてい