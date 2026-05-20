日本郵便東京支社の元社員の男が、配送業務を委託する業者に便宜を図った見返りに現金などを受け取ったとして、収賄の疑いで警視庁に逮捕されたことがわかりました。収賄の疑いで逮捕されたのは、日本郵便東京支社の元社員・米田伸之容疑者です。また、日本郵便から配送業務を委託されていた「ハルキエクスプレス」の代表取締役・西村光一容疑者らも贈賄の疑いで逮捕されました。捜査関係者によりますと、米田容疑者は2024年から去