―［メンズファッションバイヤーMB］― メンズファッションバイヤー＆ブロガーのMBです。洋服の買いつけの傍ら、「男のおしゃれ」についても執筆しています。連載第574回をよろしくお願いします。◆去ってしまったオワコンアイテム今年も夏がやってきます。「衣替えせねば」と昨年の夏物を引っ張り出している人も多いことでしょう。しかしちょっと待った！ファッションには残酷な「流行」が存在します。「流行なんて気にし