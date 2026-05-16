東京・上野のアメ横周辺で行われた「路上営業」の一斉摘発。長らく“アメ横らしい風景”として見過ごされてきた営業形態に、ついに警察のメスが入った。摘発後、現地の通りはどう変わったのか。 【画像】歩道がこんなに広い！ 激変したアメ横の様子 「ようやく警察が動いた」と喜びの声 警視庁は5月5日、道路使用の許可を得ず、店の前の路上にテーブルや椅子を設置していた飲食店などに対し、一斉摘発に踏み切った。アメ