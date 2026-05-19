声優の日笠陽子が、19日放送のABEMAの生放送バラエティー番組『声優と夜あそび』に出演し、私生活で右腕を骨折したことを報告した。【写真】痛そう…右腕骨折した日笠陽子の姿番組冒頭、ともにパーソナリティを務める芹澤優から「知らない情報がここにあるのですが…これはどうしましたか？」と問われると、日笠は「これはあの…骨折しました」と笑いながら伝えた。骨折した時期は「これは折れたてだから。一昨日（おととい