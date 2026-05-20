オリ渡部遼人が19日の試合で超美技披露■オリックス 2ー1 ソフトバンク（19日・京セラドーム）オリックスの渡部遼人外野手が19日に京セラドームで行われたソフトバンク戦に「9番・中堅」で出場し、5回に超美技でチームを救った。実況と解説者も「掴んでいるのか？」「掴んだ？」「掴んでいる！」と唖然のビッグプレーだった。2-1でリードして迎えた5回2死、ソフトバンクの正木智也外野手が放った打球は左中間へ。渡部は落下地