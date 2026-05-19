DeNAが正捕手の山本祐大を交換要員に、ソフトバンクの尾形崇斗と井上朋也を獲得する1対2の電撃トレードを敢行したことは大きな波紋を呼んだ。衝撃的なトレードは今後も続く可能性がある。注目されるのが巨人だ。先発のコマ不足が大きな懸案事項になっており、V奪回に向けて出血覚悟で即戦力投手の獲得に動く可能性がある。＊＊＊【写真を見る】まさかの“レギュラー級”の名が…巨人でトレード放出候補と目される選手とは大きな