『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション』（7月31日公開）のゲスト声優として、梶裕貴、遠藤綾、下野紘、水瀬いのり、咲野俊介、小松未可子、佐藤せつじらの出演が明らかになった。【画像】発表されたゲスト声優が担当するキャラクター画像「映画クレヨンしんちゃん」シリーズ33作目となる本作は、秋田を舞台に、野原家が“妖怪の国”で繰り広げる奇想天外な大冒険を描く最新作。物語は、秋田県の大曲花火