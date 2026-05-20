19日夕方、福岡県大野城市の自動車教習所で、バイクの教習中に事故がありました。教習を受けていた女性が壁に衝突し、意識不明の状態で病院に搬送されました。19日午後5時40分ごろ、大野城市下大利の自動車教習所で、職員から「バイクの単独事故、教習生が壁に衝突。意識なし。」と119番通報がありました。警察によりますと、30代とみられる女性は、400CCのバイクの教習中に、コースから脱輪した直後に何らかの理由でスピ