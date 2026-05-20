栃木県で女性が殺害され少年4人と指示役とされる夫婦が逮捕された強盗殺人事件で、夫婦が犯行の際、少年らとスマホのアプリで通話しながら指示を出していたとみられることが分かりました。この事件は今月14日、上三川町の住宅で富山英子さん（69）が殺害されるなどしたもので、実行役の16歳の高校生の少年4人が逮捕されたほか、指示役とみられる横浜市の竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）が逮捕されています。事件当日、